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    Президент «Торпедо»: К Бородюку у нас нет вопросов, он один из лучших специалистов России

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    Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о кредите доверия главному тренеру Александру Бородюку.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    На старте РПЛ команда проиграла оба матча — «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

    В матче с сочинцами наставник «Торпедо» был очень эмоционален на скамье запасных — несколько изданий даже сообщили, что ему стало плохо.

    «Не пугало ли состояние Бородюка в первом матче? Мне 40 лет: меня уже ничего в жизни не пугает. Только когда дети болеют.

    Александр Генрихович — один из лучших специалистов страны. К нему вопросов у нас нет.

    Не надо ли ему успокоиться? Как только тренер перестает переживать и нервничать — его надо увольнять», — сказал Маслов Sport24.

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