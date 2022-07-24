Президент «Торпедо»: К Бородюку у нас нет вопросов, он один из лучших специалистов России

Президентрассказал о кредите доверия главному тренеру

На старте РПЛ команда проиграла оба матча — «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

В матче с сочинцами наставник «Торпедо» был очень эмоционален на скамье запасных — несколько изданий даже сообщили, что ему стало плохо.

«Не пугало ли состояние Бородюка в первом матче? Мне 40 лет: меня уже ничего в жизни не пугает. Только когда дети болеют.

Александр Генрихович — один из лучших специалистов страны. К нему вопросов у нас нет.

Не надо ли ему успокоиться? Как только тренер перестает переживать и нервничать — его надо увольнять», — сказал Маслов Sport24.