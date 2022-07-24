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    Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо»

    «Динамо» — «Торпедо»: счет 4:0, обзор голов

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    Состоялся очередной матч 2 тура РПЛ, в котором «Динамо» принимало «Торпедо». Поединок закончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

    Игроки «Динамо»
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    Игроки «Динамо»

    Еще в первом тайме «Динамо» забило 3 мяча. Сначала забил Федор Смолов, затем с пенальти отметился Даниил Фомин. В концовке тайма Арсен Захарян довел дело до разгрома.

    На 69 минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

    РПЛ. 2 тур
    Динамо — Торпедо 4:0 (3:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 32 Смолов, 2:0 — 36, пенальти Фомин, 3:0 — 45 Захарян, 4:0 — 69, пенальти СмоловДинамо: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Лесовой, 89), Грулев (Гагнидзе, 77), Макаров (Гладышев, 62), Смолов (Тюкавин, 77)Торпедо: Бабурин, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 36), Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Султонов (Калмыков, 74), Померко, Рейхмен, Турищев (Лебеденко, 57), Караев (Симонян, 57)Предупреждение: Захарян (86)

    Набрав 4 очка, «Динамо» вышло на 2 место в таблице. У «Торпедо» два поражения подряд при разнице мячей -6 и последнее место.

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