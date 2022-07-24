«Динамо» — «Торпедо»: счет 4:0, обзор голов

Состоялся очередной матч 2 тура РПЛ, в которомпринимало. Поединок закончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Еще в первом тайме «Динамо» забило 3 мяча. Сначала забил Федор Смолов, затем с пенальти отметился Даниил Фомин. В концовке тайма Арсен Захарян довел дело до разгрома.

На 69 минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

РПЛ. 2 тур Динамо — Торпедо 4:0 (3:0, 1:0) Голы: 1:0 — 32 Смолов, 2:0 — 36, пенальти Фомин, 3:0 — 45 Захарян, 4:0 — 69, пенальти СмоловДинамо: Шунин, Паршивлюк (Карапузов, 90), Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Лесовой, 89), Грулев (Гагнидзе, 77), Макаров (Гладышев, 62), Смолов (Тюкавин, 77)Торпедо: Бабурин, Смольников (Темников, 74), Шумских (Цаллагов, 36), Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Султонов (Калмыков, 74), Померко, Рейхмен, Турищев (Лебеденко, 57), Караев (Симонян, 57)Предупреждение: Захарян (86)

Набрав 4 очка, «Динамо» вышло на 2 место в таблице. У «Торпедо» два поражения подряд при разнице мячей -6 и последнее место.