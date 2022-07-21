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    Хавбек «Крыльев Советов» Пиняев выбыл из строя на полгода

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    Футболистка «Чертаново» Дарья Новик сообщила о сроках восстановления хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Игроку самарского клуба стало плохо на тренировке, врачи диагностировали у него левосторонний спонтанный пневмоторакс.

    «Мы знакомы, и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию, и примерно через полгода он вернется.

    Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

    В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее», — сказала Новик в эфире «Матч Премьер».

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    Пневмоторакс — обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

    В прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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