Хавбек «Крыльев Советов» Пиняев выбыл из строя на полгода

Футболисткасообщила о сроках восстановления хавбека

Игроку самарского клуба стало плохо на тренировке, врачи диагностировали у него левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«Мы знакомы, и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию, и примерно через полгода он вернется.

Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее», — сказала Новик в эфире «Матч Премьер».

Календарь и таблица РПЛ

Пневмоторакс — обильное скопление газов или воздуха в плевральной полости, способное привести к нарушению естественной вентиляции легких и газообмена во время дыхания человека.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.