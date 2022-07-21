Стал известен диагноз Пиняева

Нападающему «Крыльев Советов»диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», — сообщила пресс-служба самарцев.

Пневмоторакс — явление с обильным скоплением воздуха между так называемой плевральной полостью, которая окружает легкие. В результате возникновения пневмоторакса на легкие оказывается давление, вследствие чего им сложно получать необходимое количество кислорода. Развивается гипоксия (кислородное голодание).

Есть несколько видов этого недуга. Спонтанным называется пневмоторакс, который возник на фоне отсутствия каких-либо сопутствующих заболеваний.

Напомним, что ранее Пиняева увезли в больницу с тренировки. Игроку стало плохо.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.