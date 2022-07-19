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    Гаранин: В матче с «Торпедо» не все получилось, но хорошо, что мы стартанули с победы

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    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в первом туре РПЛ.

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    «Было сложно. Не делали моментами то, что хотели. Мы должны были встречать выше, играть выше. Не все у нас получилось, но рады, что выиграли.

    Это важно для тренерского штаба и для футболистов. Требования новые, отличающиеся от того, что было раньше. Хорошо, что мы стартанули с победы.

    Возможно, на меня немного подействовала первая игра. Хотя никакой истерики и запары не было. Считаю, что матч был не таким уж легким.

    Надо было больше владеть мячом. Если бы мы делали изначально то, что хотели, было бы легче. Такие проблемы всегда бывают.

    Это недовольство действиями команды в каких-то аспектах. Мы уверены в своих силах. Нужно убирать недочеты через работу», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспрессу».

    Во втором туре РПЛ «Сочи» на выезде сыграет против ЦСКА. Матч состоится в субботу, 23 июля, начало — в 15.00 (мск).

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