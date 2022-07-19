Гаранин — о трансфере Родригао: «Зенит» воспользовался определенными пунктами контракта

Старший тренеррассказал, как происходил переход защитникаи нападающего

«По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб.

По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. "Зенит" воспользовался определенными пунктами.

Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.

Нашли ли замену? Мы работаем. Если будут усиления — здорово. Но и без этого у нас собраны сильные футболисты.

Безусловно, трансферная кампания продолжается. Работа постоянно идет. И не только в нашем клубе. Мы ищем игроков, есть определенные продвижения. Но больше ничего не могу сказать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Кассьерра и Родригао перешли в «Сочи» летом 2021 года. Оба футболиста подписали контракты с «Зенитом» перед началом сезона-2022/23.