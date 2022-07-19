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    Гаранин — о трансфере Родригао: «Зенит» воспользовался определенными пунктами контракта

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    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, как происходил переход защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «По Кассьерре было понятно, что он уйдет, еще до нашего прихода в клуб.

    По Родригао есть определенные юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. "Зенит" воспользовался определенными пунктами.

    Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят. Все нормально.

    Нашли ли замену? Мы работаем. Если будут усиления — здорово. Но и без этого у нас собраны сильные футболисты.

    Безусловно, трансферная кампания продолжается. Работа постоянно идет. И не только в нашем клубе. Мы ищем игроков, есть определенные продвижения. Но больше ничего не могу сказать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Кассьерра и Родригао перешли в «Сочи» летом 2021 года. Оба футболиста подписали контракты с «Зенитом» перед началом сезона-2022/23.

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