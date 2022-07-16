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    Новый главный тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от первого официального матча своей команды

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    Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА в текущее межсезонье, высказался о предстоящем дебюте в качестве главного тренера «армейцев» в официальном матче, который состоится в первом туре чемпионата России с «Уралом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «В последние дни перед стартом дыхание чемпионата ощущается всё сильнее. Конечно, все мы находимся в предвкушении, хочется, чтобы команда встретила сезон во всеоружии. Волнение? Его испытываешь перед каждым матчем. Мы и футболистов настраиваем на то, что эмоции должны быть правильными. Они не должны зашкаливать, но, если перед матчем игрок не испытывает волнения, значит, что-то у него идёт не так. Футбол — это в первую очередь праздник.

    Не зря говорят, что в футболе случайностей не бывает. Вот и первый мой официальный матч в ПФК ЦСКА выпало играть с "Уралом", клубом, где я вырос и начинал выступать. Провёл там очень много лет, для меня это действительно родная команда. Вместе с тем ни о какой принципиальности предстоящей встречи не может быть и речи.

    Это матч-открытие сезона, само по себе очень значимое событие. Для меня лично игра действительно особенная, но по иной причине. Это будет мой дебют в ПФК ЦСКА, и я надеюсь, что команда подойдёт к нему полностью подготовленной», — приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.

    Встреча первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Уралом» состоится уже сегодня, 16 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:00 мск.

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