«Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера

В скором времени «Интер» может подписать бразильского защитника «Торино», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

По информации источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.

«Интер» пытается подписать Бремера как можно быстрее, чтобы избежать борьбы за игрока с «Ювентусом» в случае, если из этой команды уйдет Маттейс де Лигт.

В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино».