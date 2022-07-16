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    «Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера

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    В скором времени «Интер» может подписать бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Глейсон Бремер
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    Глейсон Бремер

    По информации источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.

    «Интер» пытается подписать Бремера как можно быстрее, чтобы избежать борьбы за игрока с «Ювентусом» в случае, если из этой команды уйдет Маттейс де Лигт.

    В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино».

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