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    «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в Грозном

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 41-й минуте красно-белые остались в меньшинстве. Защитник Мацей Рыбус получил две желтых карточки подряд, сначала откровенно хватая в центре поля Тодоровича за футболку, а потом выбив мяч после свистка.

    Счет в матче открыли хозяева в добавленное к первому тайму время. Тодорович со штрафного навесил в центр штрафной, Артем Тимофеев оказался один без опеки и головой переправил мяч в дальний угол.

    Отыгрались гости на 83-й минуте. Виктор Мозес сыграл на подборе возле штрафной «Ахмата», принял мяч на грудь, а вторым касание засадил мяч под перекладину.

    РПЛ. 1-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:0)
    Гол: Тимофеев, 45 — Мозес, 83Ахмат: Шелия, Богосавац, Тодорович, Семенов, Журавлев, Швец, Тимофеев, Садулаев (Ильин, 55), Трошечкин (Олейников, 90), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 56)Спартак: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Умяров (Мартинс, 58), Зобнин (Литвинов, 78), Денисов, Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46), ПромесПредупреждения: Тодорович, 41; Конате, 44; Швец, 72; Фольмер, 79 — Рыбус, 41; Зиньковский, 59; Промес, 72; Соболев, 89Удаление: Рыбус, 41

    В следующем матче «Спартак» 23 июля сыграет в гостях с «Краснодаром». «Ахмат» днем позже дома примет воронежский «Факел».

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