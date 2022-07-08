Бердыев: Давал ли я совет Азмуну, когда он переходил в «Байер»? Нет

Бывший главный тренер «Рубина», возглавивший иранский «Трактор», рассказал, давал ли он совет форвардуперед переходом в «Байер».

«Давал ли я совет Азмуну, когда он переходил в "Байер"? Нет. Мы с ним постоянно на связи, но последнее решение он принимал сам. Ни я, ни его отец не повлияли на него. Он сам попросил нас: "Давайте я сам приму решение". Хотя я сам был сторонником того, чтобы он уехал в Англию. Там были серьёзные варианты. Он хотел как трамплин использовать Германию. Мне кажется, что он бы там справился.

Когда он приехал в Германию, сказал мне, что там нагрузки сумасшедшие. Интенсивность тренировок очень высокая. Это период в Леверкузене был для него адаптационным. К новому сезону он готовится уже по-другому. Я сейчас с ним разговаривал, он сказал мне, что приехал туда неготовым», — сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».