«Марсель» расстался с Манданда

Голкиперпокидаетпосле того, как стороны расторгли по обоюному согласию контракт, который был рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба

Ранее стало известно, что 37-летний француз намерен перейти в «Ренн». Футболист уже согласовал условия контракта с данным клубом.

Манданда выступал за «Марсель» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Гавра». Он лишь на один сезон уходил английский «Кристал Пэлас», но потом вернулся в «Марсель».

В общей сложности Манданда провел за «Марсель» 613 матчей. В минувшем сезоне вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

В составе команды он становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок французской лиги (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.