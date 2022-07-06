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    «Марсель» расстался с Манданда

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Марсель Лига 1 Футбол Франции
    Голкипер Стив Манданда покидает «Марсель» после того, как стороны расторгли по обоюному согласию контракт, который был рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба

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    Ранее стало известно, что 37-летний француз намерен перейти в «Ренн». Футболист уже согласовал условия контракта с данным клубом.

    Манданда выступал за «Марсель» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Гавра». Он лишь на один сезон уходил английский «Кристал Пэлас», но потом вернулся в «Марсель».

    В общей сложности Манданда провел за «Марсель» 613 матчей. В минувшем сезоне вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

    В составе команды он становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок французской лиги (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

    Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.

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