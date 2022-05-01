«Рома» — «Болонья»: счет матча 0:0

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей».

Матч на стадионе «Олимпико» в Риме завершился без забитых мячей.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Болонья 0:0 Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рожер Ибаньес, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Бриан Кристанте, Жордан Верету, Стефан Эль-Шаарави, Карлес Перес, Felix Afena-Gyan, Николо Дзаньоло Болонья: Марко Арнаутович, Риккардо Орсолини, Аарон Хики, Николас Домингес, Роберто Сориано, Denso Kasius, Йерди Схаутен, Кевин Бонифаци, Гари Медель, Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждение: Гари Медель (41')

После этой игры «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А — 59 очков, «Болонья» — 13-е место и 43 очка.