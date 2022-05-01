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    «Рома» не справилась с «Болоньей»

    «Рома» — «Болонья»: счет матча 0:0

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    В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей».

    «Рома»
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    «Рома»

    Матч на стадионе «Олимпико» в Риме завершился без забитых мячей.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Болонья 0:0
    Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рожер Ибаньес, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Бриан Кристанте, Жордан Верету, Стефан Эль-Шаарави, Карлес Перес, Felix Afena-Gyan, Николо Дзаньоло Болонья: Марко Арнаутович, Риккардо Орсолини, Аарон Хики, Николас Домингес, Роберто Сориано, Denso Kasius, Йерди Схаутен, Кевин Бонифаци, Гари Медель, Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждение: Гари Медель (41')

    После этой игры «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А — 59 очков, «Болонья» — 13-е место и 43 очка.

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