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    Дзюба: «Локомотив» особо не сопротивлялся. К 50-й минуте они вообще встали

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что его разочаровывает отсутствие конкуренции в РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В минувшую субботу «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1) и досрочно стал чемпионом России, завоевав четвертый титул подряд.

    «Меняются ли эмоции от чемпионств? Наверное, слукавлю, если скажу, что всё так же свежо. Хочется борьбы. Думали, что будет дерби, но они повели благодаря нам. Думал, что что-то будет, а по факту "Локомотив" даже особо не сопротивлялся. К 50-й минуте они вообще встали.

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    • Есть ли кто-то, кто сопротивляется "Зениту"? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя. ЦСКА немного ожил, потом сдулся. "Динамо" сопротивлялось, но больше на словах, мне кажется, они сопротивлялись, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство, отдавать матч с "Уралом", как минимум странно.

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    • В любом случае приятно, нужно как можно больше выигрывать трофеев, спасибо болельщикам. Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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