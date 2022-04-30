Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ

Эта победа позволила команде Сергея Семака оформить четвертый титул чемпионата РПЛ подряд. Подробнее о том, как это было, в нашем обзоре.

Ход матча

3' «Зенит» разыграл угловой коротким пасом, Далер Кузяев сделал заброс в штрафную, но оборона выбила мяч

4' Вратарь «Зенита» ошибся на выходе. Джирано Керк открыл счет и вывел гостей вперед

6' Навес от Дугласа Сантоса в штрафную адресата не нашел

13' После подачи Клаудиньо мяч от защитника «Локомотива» пошел на угловой

Малком globallookpress.com

14' Иван Сергеев вроде бы сравнял счет, однако арбитр не дал хозяевам порадоваться и пошел смотреть VAR.

16' Гол Сергеева отменили из-за офсайда

22' «Зенит» получил право на штрафной, но Клаудиньо неудачно воспользовался возможность, сделав неточный навес

27' На передачу с углового откликнулся Юри Альберто, который освободился от опеки и спросил под удар Ивану Сергееву. Форвард хозяев наконец-то сравнял счет

33' «Зенит» забрал игру под свой контроль и отлично ее ведет короткими передачами

Малком globallookpress.com

37' Навес Мацея Рыбуся был отбит. Оборона «Зенита» отправила мяч за лицевую

42' Малком вышел на ударную позицию и с края штрафной отправил мяч в правый нижний угол

45' 4 минуты добавил арбитр к первому тайму

45+4' Первая желтая карточка в матче, которую получил игрок «Локо» Марк Мампасси

45+5' Вендел не сумел забить. Он не использовал выгодную позицию при исполнении штрафного удара

Иван Сергеев globallookpress.com

46' На старте второго тайма Сергей Семак сделал первую замену в игре. Вместо Нурали Алипа вышел Данила Круговой

48' Сергеев снова положил мяч в сетку ворот гостей, но арбитр будет смотреть VAR

50' И опять Владимир Москалев отметил взятие ворот из-за офсайда

56' Вендел ушел в сольный проход, но не смог сделать ничего полезного, так как лишился мяча

60' Сергей Бабкин вышел на поле у «Локомотива» вместо Дмитрия Баринова

62' Навес Дугласа Сантоса не принес результата из-за надежной игры обороны «Локо»

Фрагмент матча globallookpress.com

67' Команды сделали по одной попытке обострения игры с помощью заброса в штрафную, но ничего не вышло ни у «Зенита», ни у «Локомотива»

72' Андрей Мостовой поменял Юри Альберто. У гостей вместо Вилсона Изидора и Максима Петрова на поле вышли Франсуа Камано и Антон Миранчук

77' Иван Сергеев сделал точный пас в ноги Андрею Мостовому, который нанес точнейший удар в левый угол. 3:1

82' Вместо Вендела вышел Магомед Оздоев у «Зенита». Также Малкома поменял Артем Дзюба. у «Локо» появился Бека Бека

84' «Зенит» получил право на угловой, но ему не удалось создать опасного момента

Иван Сергеев globallookpress.com

87' Александр Ерохин поменял Далера Кузяева

90' Максим Ненахов получил желтую карточку

90' Арбитр добавил 4 минуты

РПЛ. 27 тур Зенит — Локомотив 3:1 (2:1, 1:0) Голы: 0:1 — 4 Керк, 1:1 — 27 Сергеев, 2:1 — 42 Малком, 3:1 — 77 МостовойЗенит Кержаков, Чистяков, Алип (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел (Дзюба, 82), Кузяев (Ерохин, 87), Малком (Оздоев, 82), Сергеев, Юри Алберто (Мостовой, 72)Локомотив Гильерме, Ненахов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов (Бабкин, 60), Жемалетдинов (Бека-Бека, 82), Керк, Карпукас (Марадишвили, 81), Петров (Миранчук, 72), Изидор (Камано, 73)Предупреждения: Мампасси (45), Ненахов (90)

90+5' Команды переиграли одну минуту, но результат от этого не изменился. Матч закончился победой «Зенита» со счетом 3:1

Следующие матчи

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, которое стало для подопечных Сергея Семака четвертым подряд.

7 мая хозяева примут «Химки» в матче 28 тура РПЛ. К этой игре они подойдут с 61 очком на счету.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» остался с 41 баллом. Сейчас «железнодорожники» занимает 6 место в таблице. 4 мая «Локо» сыграет в гостях у «Краснодара».

Прямая речь

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос

— Очень рад победе, рад выполнить то что мы задумали еще в начале сезона. Сейчас — праздновать с близкими и попытаться хорошо сыграть те игры что остались.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба

— Меняются ли эмоции после четвертого подряд чемпионства? Наверное, слукавлю, если скажу, что все так же свежо. Хочется какой-то борьбы. Думал, что сегодня будет дерби. «Локомотив» сегодня повел со счетом 1:0 благодаря нам, а по факту он даже не сопротивлялся. К 50-й минуте они встали вообще. Нет никого, кто бы нам сопротивлялся.

Очень хотелось, чтобы была борьба. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы пришли в себя. ЦСКА ожил, но потом подсдулся. «Динамо» сопротивлялось больше на словах, чем на деле. Если хотите выигрывать чемпионство, странно отдавать дома такие матчи, как с «Уралом». Хотелось бы сильного чемпионата, но карьера футболиста короткая, надо выигрывать как можно больше трофеев.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

— Чемпионство не становится менее ярким от того, что оно четвертое подряд. Эмоции? Гора с плеч. Напряжение с каждым туром возрастало. Решить задачу как можно раньше — это то, что мы хотели.

Я думаю, этот чемпионат мы провели достаточно ровно и стали чемпионами абсолютно заслуженно.