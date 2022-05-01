Аршавин: «Зениту» нужна хорошая конкуренция в чемпионате

Бывший полузащитник «Зенита»высказался по поводу уровня конкуренции в РПЛ.

«Чтобы эволюционировать, нужны сильные конкуренты. А то можно расслабиться, потерять нити команды. Можно считать, что команда сильная, потому что она все время побеждает, а потом, когда она с более сильными встречается, оказывается, что она, может быть, и не готова. "Зенит" должен развиваться, не останавливаться.

С поправкой на то время, в какое мы живем. "Зенит" знает, куда двигаться», — передает слова Аршавина Матч ТВ.

Напомним, 30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе победу в чемпионате России.