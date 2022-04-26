«Это подрывает доверие». Анчелотти — о причинах ухода из «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала»вспомнил о причинах своего ухода из французского «ПСЖ».

Специалист тренировал команду с января 2012 по июнь 2013 года.

«В руководстве заявили мне, что если я команда не обыграет "Порту", то ​​меня уволят. Я сказал им, как вы можете говорить мне такое, ведь это подрывает наше доверие», — приводит слова Анчелотти Get French Football News.

«ПСЖ» и «Порту» играли на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2012/13. В домашнем матче португальская команда одержала победу с минимальным счётом, а во Франции также праздновали успех хозяева — 2:1.

Вместе с «ПСЖ» Карло Анчелотти выиграл чемпионат Франции. Затем в его карьере была работа в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и мадридском «Реале».