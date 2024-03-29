В пятницу, 29 марта, в 33-м туре испанской Сегунды «Бургос» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. «Бургос» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бургос»

Турнирное положение: Клуб из Кастилии на данный момент в таблице второго испанского дивизиона идет с 49 очками на восьмой строке и на балл отстает от шестой, которая дает билет в плей-офф.

«Бургос» в этом розыгрыше Сегунде выиграл 14 встреч из 32 проведенных, семь раз сыграл вничью и 11 игр проиграл, разница мячей составляет 40:41.

Последние матчи: «Бело-черные» в минувшем туре на выезде потерпели крупное фиаско от «Уэски» со счетом 0:3. И этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой, трижды победили.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: За прошедшие восемь игр чемпионата «Бургос» победил в половине случаев, расписал одну мировую и три матча проиграл. Причем все фиаско в этот период были гостевыми, и за это время команда пропустила десять мячей и не смогла забить.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 53 набранными баллами на второй строке, опережая третью только по дополнительным показателям.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 14 матчей, 11 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 49:35.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на своем поле поделили очки с «Тенерифе», сыграв вничью со счетом 1:1, а игровым днем ранее они в гостях минимально выиграли у «Сарагосы» 1:0.

Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Клуб из Барселоны не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести встреч подряд. В этот период он добился трех выигрышей, а также три матча завершил миром. Проиграла же команда только один поединок из восьми последних.

Статистика для ставок

В текущем чемпионате «Бургос» дома не проигрывал, выиграв 11 встреч из 16 проведенных

На выезде «Эспаньол» четыре из девяти последних игр завершил вничью при двух выигрышах и трех фиаско

В истории противостоянии этих клубов было только два матча, один из которых выиграли «попугаи» и раз была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бургоса» — 2.60, победа «Эспаньола» — 2.97, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.55 соответственно.

Прогноз: «Бургос» сильно играет на своем поле и еще никому в этом чемпионате не уступал в родных стенах. Прогнозируем, что и на этот раз он не проиграет и ставим на хозяев с 0 форой.

Рекомендуемая ставка: победа «Бургоса» с форой 0 за 1.80.

Прогноз: И учитывая невысокую результативность этих команд, ставим также здесь на небольшое количество забитых мячей, а именно — на 2-3 гола.

Ставка: В матче будет забить 2-3 гола за 1.88.