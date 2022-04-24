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    «Наполи» проиграл «Эмполи», выигрывая до 80-й минуты 2:0

    «Эмполи» — «Наполи»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Наполи» проиграл в выездном поединке «Эмполи» со счетом 2:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    Отметим, что к 80-й минуте неаполитанцы вели со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (44-я минута) и Лоренцо Инсинье (54).

    Однако хозяева сумели переломить ход поединка и выиграть, забив три гола за семь минут. Дубль оформил Андреа Пинамонти, еще один мяч на счету Лиама Хендерсона.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Наполи 3:2
    Голы: 0:1 Дрис Мертенс (44'), 0:2 Лоренцо Инсинье (53'), 1:2 Лиам Хендерсон (80'), 2:2 Андреа Пинамонти (83'), 3:2 Андреа Пинамонти (87') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Mattia Viti, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи (Liberato Cacace, 61'), Шимон Журовский, Кристьян Аслани (Лео Штулац, 70'), Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 61'), Валерио Верре (Федерико Ди Франческо, 66'), Патрик Кутроне (Недим Байрами, 66'), Андреа Пинамонти Наполи: Виктор Осимхен, Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 85'), Дрис Мертенс (Маттео Политано, 77'), Ирвин Лосано (Пётр Зелиньски, 68'), Фабиан Руис, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Алессандро Дзаноли (Кевин Малку, 46'), Алекс Мерет, Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Mattia Viti, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи (Liberato Cacace, 61'), Шимон Журовский, Кристьян Аслани (Лео Штулац, 70'), Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 61'), Валерио Верре (Федерико Ди Франческо, 66'), Патрик Кутроне (Недим Байрами, 66'), Андреа Пинамонти Предупреждения: Филиппо Бандинелли (4'), Алессандро Дзаноли (22'), Mattia Viti (73'), Петар Стоянович (81'), Андреа Пинамонти (89')

    После этой игры «Наполи» с 67 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 37 баллами располагается на 14-й строчке.

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