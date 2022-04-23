В 17:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

В турнирной таблице турнира Норвич Сити занимает 20 место с 21 очком, Ньюкасл — 10 место с 40 очками.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Норвич Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвич Сити — Ньюкасл.

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