«Норвич»
«Канарейки» являются главным аутсайдером чемпионата, которые в данный момент находятся на 20-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав всего 21 очко за 32 матча.
В последних 10 играх во всех турнирах «Норвич» 1 раз смог одержать победу, 1 раз сыграл вничью и 8 раз терпел поражения от своих соперников.
Коэффициенты матча Норвич Сити — Ньюкасл
В последнем туре Премьер-лиги Англии «канарейки» на выезде играли с «Манчестер Юнайтед». Матч выдался очень результативным, но «Норвич» всё таки проиграл со счётом 3:2.
А за тур до этого «канарейки» прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 9 матчей подряд, в поединке с «Бёрнли». «Норвич» на родном стадионе обыграл их со счётом 2:0.
«Ньюкасл Юнайтед»
«Чёрно-белые» расположились в середине турнирной таблицы АПЛ занимая 11-е место и набрав 40 очков за 33 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 12 баллов.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Ньюкасл» 1 раз довольствовался ничейному результату, 3 раза проиграл и 6 раз уверенно одержал победы.
В этом сезоне «горожане» показывают неплохие результаты, но не так давно команда была в кризисе, который длился 3 матча подряд, тогда «Ньюкасл» уступил «Челси» (1:0), «Тоттенхэму» (5:1) и «Эвертону» (1:0).
Но команда смогла взять себя в руки и реабилитироваться в глазах соперников, проведя три победных поединка против «Вулверхэмптона» (1:0), «Лестера» (2:1) и «Кристал Пэласа» (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Ньюкасла» — за 2.18.
Прогноз — «Ньюкасл» на голову выше чем главный аутсайдер АПЛ и тем более сейчас находится в очень хорошей форме. «Норвич» уже вряд ли сможет выбраться из зоны вылета, поэтому и в этом поединке его ждет поражение от «черно-белых».
Ставка — Победа «Ньюкасл Юнайтед» за 2.18.