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    «Ньюкасл» сейчас на ходу

    «Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Англии, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед»
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    Аллан Сен-Максимен
    «Норвич» на своём поле сыграет против «Ньюкасла» в рамках 34-го тура АПЛ. Матч состоится 23 апреля, начало — 17:00 (мск). «Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Норвич»

    «Канарейки» являются главным аутсайдером чемпионата, которые в данный момент находятся на 20-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав всего 21 очко за 32 матча.

    В последних 10 играх во всех турнирах «Норвич» 1 раз смог одержать победу, 1 раз сыграл вничью и 8 раз терпел поражения от своих соперников.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Ньюкасл

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.12
  • Ставка
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    В последнем туре Премьер-лиги Англии «канарейки» на выезде играли с «Манчестер Юнайтед». Матч выдался очень результативным, но «Норвич» всё таки проиграл со счётом 3:2.

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    А за тур до этого «канарейки» прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 9 матчей подряд, в поединке с «Бёрнли». «Норвич» на родном стадионе обыграл их со счётом 2:0.

    «Ньюкасл Юнайтед»

    «Чёрно-белые» расположились в середине турнирной таблицы АПЛ занимая 11-е место и набрав 40 очков за 33 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 12 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ньюкасл» 1 раз довольствовался ничейному результату, 3 раза проиграл и 6 раз уверенно одержал победы.

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    • В этом сезоне «горожане» показывают неплохие результаты, но не так давно команда была в кризисе, который длился 3 матча подряд, тогда «Ньюкасл» уступил «Челси» (1:0), «Тоттенхэму» (5:1) и «Эвертону» (1:0).

    Но команда смогла взять себя в руки и реабилитироваться в глазах соперников, проведя три победных поединка против «Вулверхэмптона» (1:0), «Лестера» (2:1) и «Кристал Пэласа» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Ньюкасла» — за 2.18.

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    Прогноз — «Ньюкасл» на голову выше чем главный аутсайдер АПЛ и тем более сейчас находится в очень хорошей форме. «Норвич» уже вряд ли сможет выбраться из зоны вылета, поэтому и в этом поединке его ждет поражение от «черно-белых».

    Ставка — Победа «Ньюкасл Юнайтед» за 2.18.

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    «Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» сейчас на ходу
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