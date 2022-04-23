«Норвич» на своём поле сыграет против «Ньюкасла» в рамках 34-го тура АПЛ. Матч состоится 23 апреля, начало — 17:00 (мск). «Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Канарейки» являются главным аутсайдером чемпионата, которые в данный момент находятся на 20-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав всего 21 очко за 32 матча.

В последних 10 играх во всех турнирах «Норвич» 1 раз смог одержать победу, 1 раз сыграл вничью и 8 раз терпел поражения от своих соперников.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Ньюкасл 1 3.65 X 3.25 2 2.12 Ставка

В последнем туре Премьер-лиги Англии «канарейки» на выезде играли с «Манчестер Юнайтед». Матч выдался очень результативным, но «Норвич» всё таки проиграл со счётом 3:2.

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А за тур до этого «канарейки» прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 9 матчей подряд, в поединке с «Бёрнли». «Норвич» на родном стадионе обыграл их со счётом 2:0.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Чёрно-белые» расположились в середине турнирной таблицы АПЛ занимая 11-е место и набрав 40 очков за 33 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 12 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ньюкасл» 1 раз довольствовался ничейному результату, 3 раза проиграл и 6 раз уверенно одержал победы.

В этом сезоне «горожане» показывают неплохие результаты, но не так давно команда была в кризисе, который длился 3 матча подряд, тогда «Ньюкасл» уступил «Челси» (1:0), «Тоттенхэму» (5:1) и «Эвертону» (1:0).

Но команда смогла взять себя в руки и реабилитироваться в глазах соперников, проведя три победных поединка против «Вулверхэмптона» (1:0), «Лестера» (2:1) и «Кристал Пэласа» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Норвича» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Ньюкасла» — за 2.18.

Прогноз — «Ньюкасл» на голову выше чем главный аутсайдер АПЛ и тем более сейчас находится в очень хорошей форме. «Норвич» уже вряд ли сможет выбраться из зоны вылета, поэтому и в этом поединке его ждет поражение от «черно-белых».

Ставка — Победа «Ньюкасл Юнайтед» за 2.18.