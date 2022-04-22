«Интер» предложил Дибале трехлетний контракт

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
Дибала так и не смог договориться с «Ювентусом» о продлении контракта. Летом аргентинец покинет туринский клуб в качестве свободного агента.
По информации известного журналиста Николо Скиры, «Интер» предлагает Дибале трехлетний контракт.
По условиям этого соглашения 28-летний футболист будет зарабатывать семь миллионов евро за сезон.
Дибала забил восемь мячей и сделал пять результативных передач в 28-ми матчах текущего чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что Дибала ищет возможность продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».