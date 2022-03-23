Дибала ищет возможность для перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса»больше не рассматривает возможность продолжения карьеры в туринском клубе.

Дибала так и не смог договориться с руководством «Ювентуса» о продлении контракта. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, аргентинец интересовался у своих агентов по поводу возможного перехода в «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор парижского клуба Леонардо ранее уде проявлял интерес к Дибале. Но проблема в том, что бразилец, скорее всего, покинет «Париж» по окончании сезона.

В текущем сезоне Дибала провел в чемпионате Италии 21 матч, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.