Неймар зарабатывает больше всех в Лиге 1. Месси — второй, Мбаппе — третий

Стали известны зарплатыв «ПСЖ». Список самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 опубликовало издание L’Equipe

Несмотря на COVID-19 и кризис Mediapro, зарплаты в Лиге 1 выросли за последние два сезона. Это противоречит ожидаемой тенденции к снижению. Больше всех получает Неймар — € 4,083 млн в месяц. Месси занял второе место (€ 3,375 млн в месяц), Мбаппе — третье (€ 2,22 млн в месяц). В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ».

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. В последней встрече 29-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях встречался с «Монако». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.