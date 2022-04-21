Форвард «Енисея»: Готовы ли выбить «Спартак»? Будем готовиться, а там видно будет!

Форвардвысказался о результата жеребьевки полуфинала Кубка России, который определили красноярцам в соперники

«Готовы ли мы выбить "Спартак"? Будем готовиться, а там уже видно будет! Если честно, всегда охота играть с сильнейшими. Это полуфинал, слабых команд нет.

Я предполагал, что "Спартак" попадется, но всё-таки хотелось дома играть, как-никак родное поле.

Да и для красноярских болельщиков матчи с клубами РПЛ — это всегда большой праздник, особенно со "Спартаком".

Ну ничего, я уверен, что это будет интереснейший по содержанию матч», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ»

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1), а «Спартак» выбил московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.