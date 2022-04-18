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    Руни не намерен покидать «Дерби Каунти» после вылета из Чемпионшипа

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Дерби
    Главный тренер «Дерби Каунти Уэйн Руни прокомментировал вылет команды из Чемпионшипа.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    "Я никогда не видел, чтобы после вылета команды из Чемпионшипа болельщики так её поддерживали. Мы получали эту великолепную поддержку на протяжении всего сезона. Конечно, я разочарован, опечален, расстроен, но я горжусь. В некотором смысле мы можем подвести черту под тем, что произошло, и начать возрождение клуба. Нужно попытаться двигаться вперёд.

    Я хочу восстановить этот клуб. Он многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь. Я хочу быть тем, кто вернёт болельщикам 'Дерби Каунти' счастливые дни", — приводит слова Руни Sky Sports.

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