Руни не намерен покидать «Дерби Каунти» после вылета из Чемпионшипа

Уэйн Руни Фото: globallookpress.com
"Я никогда не видел, чтобы после вылета команды из Чемпионшипа болельщики так её поддерживали. Мы получали эту великолепную поддержку на протяжении всего сезона. Конечно, я разочарован, опечален, расстроен, но я горжусь. В некотором смысле мы можем подвести черту под тем, что произошло, и начать возрождение клуба. Нужно попытаться двигаться вперёд.
Я хочу восстановить этот клуб. Он многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь. Я хочу быть тем, кто вернёт болельщикам 'Дерби Каунти' счастливые дни", — приводит слова Руни Sky Sports.