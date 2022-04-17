«Байер» — «Лейпциг»: счет 0:1, обзор гола

Доменико Тедеско обыграл на выезде. Матч 30 тура чемпионата Германии закончился в его пользу со счетом 1:0.

Победу гостям принес точный удар Доменика Собослаи, который отметился голом на 69 минуте встречи.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — РБ Лейпциг 0:1 Гол: 0:1 Доминик Собослаи (70') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та (Керем Демирбай, 74'), Пьеро Инкапье (Сердар Азмун, 88'), Митчел Баккер, Роберт Андрих (Лукас Аларио, 81'), Чарлес Арангис, Эксекиэль Паласиос (Паулинью, 74'), Мусса Диаби, Патрик Шик РБ Лейпциг: Андре Силва (Кристофер Нкунку, 46'), Юссуф Поульсен (Конрад Лаймер, 59'), Марцель Хальстенберг (Анхелиньо, 74'), Доминик Собослаи, Тайлер Адамс (Бенджамин Хенрихс, 83'), Эмиль Форсберг (Даниэль Ольмо, 59'), Норди Мукиэле, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Йошко Гвардиол (36'), Пьеро Инкапье (48'), Роберт Андрих (72')

Эта победа позволила «Лейпцигу» набрать 54 очка и взобраться на третье место в таблице Бундеслиге.

«Байеру» пришлось подвинуться. У него на два пункта меньше.