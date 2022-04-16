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    Гол Хоселу принес «Алавесу» победу над «Райо Вальекано»

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    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Алавес» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» — 1:0.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    Единственный мяч на 64-й минуте забил нападающий хозяев Хоселу.

    На 88-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Иван Балиу получил прямую красную карточку.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Райо Вальекано 1:0
    Гол: 1:0 Хоселу (64') Алавес: Фернандо Пачеко, Науэль Тенаглия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро (Рубен Дуарте, 75'), Мамаду Лум Н'Диайе, Гонсало Эскаланте (Томас Пина, 84'), Эдгар Мендес (Мартин Агиррегабирия, 75'), Давид Хасон (Мануэль Гарсия, 46'), Луис Риоха (Мигель Де ла Фуэнте, 86'), Хоселу Райо Вальекано: Серхио Гвардиола, Ранди Нтекья (Оскар Трехо, 65'), Альваро Гарсия, Оскар Валентин (Марио Эрнандес, 90'), Сантьяго Комесанья (Бебе, 74'), Иси Паласон, Франсиско Гарсия (Унаи Лопес, 74'), Алехандро Катена, Никола Мараш, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Гонсало Эскаланте (45 + 3'), Ранди Нтекья (55'), Никола Мараш (90 + 3'), Иси Паласон (90 + 8'), Рубен Дуарте (90 + 9') Удаление: Иван Балью (88')

    «Райо Вальекано» идет на 14-м месте (34 очка). «Алавес» прервал серию из четырех поражений подряд.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Команда одержала лишь шестую победу в сезоне и продолжает находиться в зоне вылета: 19-е место и 25 очков.

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