ПАОК — «Марсель»: счет 0:1, обзор гола

Димитри Пайе Фото: globallookpress.com
Единственный гол в активе Димитри Пайе, который отметился на 3 минуте поединка.
Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
ПАОК — Марсель 0:1
Гол: 0:1 Димитри Пайет (34') ПАОК: Александрос Пасхалакис, Элеутериос Лирацис, Сверрир Инги Ингасон, Хосе Анхель Креспо, Аделину Виейринья (Сидклей, 68'), Ясмин Куртич, Дуглас Аугусто, Теохарис Циггарас (Александру Митрицэ, 57'), Андрия Живкович (Томас Мург, 77'), Диего Бисесвар (Штефан Шваб, 77'), Чуба Акпом (Антонио-Мирко Колак, 68') Марсель: Димитри Пайет (Зеад Колашинац, 88'), Седрик Бакамбу (Дженгиз Ундер, 72'), Амин Арит, Пап Гуй, Маттео Гюэндузи, Поль Лирола, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Валентин Ронжье, Стив Манданда Предупреждения: Дуглас Аугусто (66'), Штефан Шваб (90 + 3')
В полуфинале «Марселю» предстоит играть с «Фейеноордом», который прошел пражскую «Славию».