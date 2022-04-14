«Интер» может подписать двух игроков «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович и полузащитник Дани Себальос могут продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, Йовича и Себальоса хочет приобрести миланский «Интер», который планирует усилить летом среднюю линию и нападение.

Серб и испанец находятся в списке игроков, которых «Реал» намерен продать по окончании сезона. Оба не входят в планы главного тренера «Мадрида» Карло Анчелотти.

Йович провел в текущем чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Себальос принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Интер» ведет переговоры с полузащитником «Ювентуса» Паоло Дибалой.