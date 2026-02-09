Формально на «Альянц Стэдиум» «Ювентус» не добрал два очка, а «Лацио» упустил победу, ведя в два мяча. А на самом деле «бьянконери» почти всё время держали мяч и инициативу, но дважды были наказаны за свои ошибки, а римляне в итоге не выдержали давления в самой концовке.

Результат матча Ювентус Турин 2:2 Лацио Рим 0:1 Густав Исаксен 47' 1:1 Уэстон Маккенни 59' 2:1 Пьер Калюлю 90+6' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Андреа Камбьязо ( Жереми Бога 77' ), Хуан Кабаль ( Эдон Жегрова 46' ), Теун Коопмейнерс ( Ллойд Келли 77' ), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли ( Фабио Миретти 84' ), Уэстон Маккенни ( Луа Опенда 84' ), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Оливер Провстгор ( Патрисио Габбарон 83' ), Марио Хила ( Алессио Романьоли 77' ), Густав Исаксен ( Тейянни Нослин 64' ), Кеннет Тейлор, Данило Катальди, Тома Башич ( Фисайо Деле-Баширу 46' ), Адам Марушич, Педро Родригес, Дэниел Мальдини Жёлтые карточки: Кеннет Тейлор 33' (Лацио), Алессио Романьоли 81' (Лацио)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 11 Удары мимо 5 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 1 7 Офсайды 1 10 Фолы 4

После болезненного вылета из Кубка Италии в Бергамо «Юве» явно был настроен взять реванш перед своими болельщиками. В состав вернулся Йылдыз, Камбьязо получил активную роль, ставка была сделана на давление через фланги. «Лацио» Сарри, напротив, выглядел прагматичнее — с Мальдини в роли ложной «девятки», Педро и Исаксеном по краям и расчётом на вертикали и рывки в свободные зоны.

С первых минут «Ювентус» забрал себе мяч. Камбьязо регулярно смещался внутрь, создавая численное преимущество в центре, а Кабаль на левом фланге страховал и позволял держать высокую линию. Уже в дебюте хозяева создали несколько качественных моментов. Удар Камбьязо с левой — сейв Проведеля, навес Калюлю — Бремер бил в упор головой, и снова вратарь «Лацио» выручил.

Давление нарастало. Копмейнерс забил дальним ударом, но гол отменили, поскольку Тюрам находился в офсайде и перекрывал обзор Проведелю. В том же эпизоде «Ювентус» мог рассчитывать и на пенальти за фол на Кабале, однако арбитр оставил момент без внимания. Голландский полузащитник продолжал искать позицию для удара, ещё один выстрел с дистанции прошёл рядом со штангой.

Два рывка «Лацио» и психологический провал хозяев

На этом фоне «Лацио» выглядел почти беззубо. Единственный относительно опасный момент до перерыва — дальний удар Башича, который улетел выше. И именно поэтому гол в компенсированное время выглядел особенно болезненным для хозяев. Мальдини обокрал Локателли в центре, мгновенно развернул атаку и вывел Педро на ударную позицию. Мяч после удара ветерана задел Бремера и изменил траекторию — Ди Грегорио бы никак не спас. 0:1 при полном игровом перевесе «Юве».

Начало второго тайма стало продолжением шока. Пока «Ювентус» пытался вернуться в привычный ритм, «Лацио» провёл ещё одну идеально выверенную атаку. Катальди забросил за спину, Исаксен выиграл позицию у Камбьязо и пробил под перекладину с острого угла. 0:2 — и стадион на несколько секунд замолчал.

В этот момент матч мог по недавнему сценарию Бергамо. Но выводы из своих ошибок «бьянконери» всё-таки сделали. Йылдыз сразу же попытался встряхнуть игру ударом с правой, Проведель снова спас. Поддержка с трибун усилилась, и «Ювентус» перешёл к более прямолинейному давлению, увеличив темп и число подач.

Маккенни, фланги и упущенные шансы «Лацио»

Эпизод с голом выглядел предельно логично, даже как-то буднично. Камбьязо получил пространство слева, спокойно подготовил подачу, а Маккенни идеально прочитал эпизод и выиграл воздух — 1:2. После этого игра окончательно раскрылась.

«Ювентус» добавил в агрессии, Локателли стал чаще подключаться к атакам, а Йылдыз регулярно получал мяч между линиями. Проведель продолжал тащить — кулаками после мощного удара Йылдыза, затем после ещё одного плотного выстрела с дистанции. Был момент, когда Маккенни забил второй раз, но офсайд был очевидным, американец даже не стал праздновать.

При этом «Лацио» получал свои шансы на контратаках. Самый ключевой эпизод случился ближе к концовке. Римляне организовали выход три в один, мяч оказался у Нослина, а удар получился значительно выше ворот. Это был тот момент, которым «Лацио» должен был закрывать матч. Но гости подарили «Юве» шанс на ничью, а он им воспользовался.

Калюлю спасает ничью на последней минуте

Чем ближе была концовка, тем больше «Ювентус» рисковал. Спаллетти бросал в бой атакующих игроков, Сарри отвечал перестроениями в защите, но контроль над эпизодами постепенно ускользал от гостей. И в компенсированное время давление наконец дало результат. Бога получил мяч на левом фланге, не стал торопиться и с левой вырезал точный навес в штрафную. Калюлю, который в этом сезоне провёл все матчи без замен, выиграл позицию и пробил головой — 2:2 на 96-й минуте. Символичный момент для команды, которая весь вечер искала именно этот гол.

Ничья по цифрам оставляет вопросы у обеих сторон. «Ювентус» снова не смог превратить территориальный и позиционный перевес в спокойный результат, но хотя бы избежал поражения.

«Лацио» сыграл рационально, дважды идеально наказал соперника за ошибки, но не довёл матч до логического конца, не реализовав ключевой момент в концовке. Для «бьянконери» одно очко сохраняет место в первой четвёрке, а у римлян остаётся ощущение упущенной сенсации.