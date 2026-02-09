Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Формально на «Альянц Стэдиум» «Ювентус» не добрал два очка, а «Лацио» упустил победу, ведя в два мяча. А на самом деле «бьянконери» почти всё время держали мяч и инициативу, но дважды были наказаны за свои ошибки, а римляне в итоге не выдержали давления в самой концовке.

Результат матча

ЮвентусТуринЮвентус2:2ЛациоЛациоРим
0:1 Густав Исаксен 47' 1:1 Уэстон Маккенни 59' 2:1 Пьер Калюлю 90+6'
Ювентус:  Микеле Ди Грегорио,  Пьер Калюлю,  Бремер,  Андреа Камбьязо (Жереми Бога 77'),  Хуан Кабаль (Эдон Жегрова 46'),  Теун Коопмейнерс (Ллойд Келли 77'),  Хефрен Тюрам,  Мануэль Локателли (Фабио Миретти 84'),  Уэстон Маккенни (Луа Опенда 84'),  Кенан Йылдыз,  Джонатан Дэвид
Лацио:  Иван Проведель,  Нуну Тавареш,  Оливер Провстгор (Патрисио Габбарон 83'),  Марио Хила (Алессио Романьоли 77'),  Густав Исаксен (Тейянни Нослин 64'),  Кеннет Тейлор,  Данило Катальди,  Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу 46'),  Адам Марушич,  Педро Родригес,  Дэниел Мальдини
Жёлтые карточки:  Кеннет Тейлор 33' (Лацио),  Алессио Романьоли 81' (Лацио)

После болезненного вылета из Кубка Италии в Бергамо «Юве» явно был настроен взять реванш перед своими болельщиками.  В состав вернулся Йылдыз, Камбьязо получил активную роль, ставка была сделана на давление через фланги.  «Лацио» Сарри, напротив, выглядел прагматичнее — с Мальдини в роли ложной «девятки», Педро и Исаксеном по краям и расчётом на вертикали и рывки в свободные зоны.

С первых минут «Ювентус» забрал себе мяч.  Камбьязо регулярно смещался внутрь, создавая численное преимущество в центре, а Кабаль на левом фланге страховал и позволял держать высокую линию.  Уже в дебюте хозяева создали несколько качественных моментов.  Удар Камбьязо с левой — сейв Проведеля, навес Калюлю — Бремер бил в упор головой, и снова вратарь «Лацио» выручил.

«Ювентус» — «Лацио»
«Ювентус» — «Лацио» globallookpress.com

Давление нарастало.  Копмейнерс забил дальним ударом, но гол отменили, поскольку Тюрам находился в офсайде и перекрывал обзор Проведелю.  В том же эпизоде «Ювентус» мог рассчитывать и на пенальти за фол на Кабале, однако арбитр оставил момент без внимания.  Голландский полузащитник продолжал искать позицию для удара, ещё один выстрел с дистанции прошёл рядом со штангой.

Два рывка «Лацио» и психологический провал хозяев

На этом фоне «Лацио» выглядел почти беззубо.  Единственный относительно опасный момент до перерыва — дальний удар Башича, который улетел выше.  И именно поэтому гол в компенсированное время выглядел особенно болезненным для хозяев.  Мальдини обокрал Локателли в центре, мгновенно развернул атаку и вывел Педро на ударную позицию.  Мяч после удара ветерана задел Бремера и изменил траекторию — Ди Грегорио бы никак не спас. 0:1 при полном игровом перевесе «Юве».

Педро празднует гол
Педро празднует гол globallookpress.com

Начало второго тайма стало продолжением шока.  Пока «Ювентус» пытался вернуться в привычный ритм, «Лацио» провёл ещё одну идеально выверенную атаку.  Катальди забросил за спину, Исаксен выиграл позицию у Камбьязо и пробил под перекладину с острого угла. 0:2 — и стадион на несколько секунд замолчал.

Гол Исаксена
Гол Исаксена globallookpress.com

В этот момент матч мог по недавнему сценарию Бергамо.  Но выводы из своих ошибок «бьянконери» всё-таки сделали.  Йылдыз сразу же попытался встряхнуть игру ударом с правой, Проведель снова спас.  Поддержка с трибун усилилась, и «Ювентус» перешёл к более прямолинейному давлению, увеличив темп и число подач.

Маккенни, фланги и упущенные шансы «Лацио»

Эпизод с голом выглядел предельно логично, даже как-то буднично.  Камбьязо получил пространство слева, спокойно подготовил подачу, а Маккенни идеально прочитал эпизод и выиграл воздух — 1:2.  После этого игра окончательно раскрылась.

Уэстон Маккенни
Уэстон Маккенни globallookpress.com

«Ювентус» добавил в агрессии, Локателли стал чаще подключаться к атакам, а Йылдыз регулярно получал мяч между линиями.  Проведель продолжал тащить — кулаками после мощного удара Йылдыза, затем после ещё одного плотного выстрела с дистанции.  Был момент, когда Маккенни забил второй раз, но офсайд был очевидным, американец даже не стал праздновать.

При этом «Лацио» получал свои шансы на контратаках.  Самый ключевой эпизод случился ближе к концовке.  Римляне организовали выход три в один, мяч оказался у Нослина, а удар получился значительно выше ворот.  Это был тот момент, которым «Лацио» должен был закрывать матч.  Но гости подарили «Юве» шанс на ничью, а он им воспользовался.

Калюлю спасает ничью на последней минуте

Чем ближе была концовка, тем больше «Ювентус» рисковал.  Спаллетти бросал в бой атакующих игроков, Сарри отвечал перестроениями в защите, но контроль над эпизодами постепенно ускользал от гостей.  И в компенсированное время давление наконец дало результат.  Бога получил мяч на левом фланге, не стал торопиться и с левой вырезал точный навес в штрафную.  Калюлю, который в этом сезоне провёл все матчи без замен, выиграл позицию и пробил головой — 2:2 на 96-й минуте.  Символичный момент для команды, которая весь вечер искала именно этот гол.

Гол Калюлю
Гол Калюлю globallookpress.com

Ничья по цифрам оставляет вопросы у обеих сторон.  «Ювентус» снова не смог превратить территориальный и позиционный перевес в спокойный результат, но хотя бы избежал поражения.

«Лацио» сыграл рационально, дважды идеально наказал соперника за ошибки, но не довёл матч до логического конца, не реализовав ключевой момент в концовке.  Для «бьянконери» одно очко сохраняет место в первой четвёрке, а у римлян остаётся ощущение упущенной сенсации.