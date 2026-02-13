прогноз на матч Серии A, ставка за 1.98

14 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Комо — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после 24-х туров идет на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 41 балл при 11 победах, восьми матчах вничью и четырех поражениях.

Последние матчи: в последнем матче команда Сеска Фабрегаса смогла пройти «Наполи» в поединке 1/4 финала Кубка Италии. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Комо» выиграл со счетом 7:6.

Ранее клуб в чемпионате поделил очки с «Аталантой» (0:0) и уверенно прошел «Фиорентину» в 1/8 Кубка Италии со счетом 3:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы Никола Чавлина, Эдоардо Гольданига и Ассане Диао.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в последних десяти матчах «Комо» уступил лишь однажды, проиграв «Милану» со счетом 1:3 в 21-м туре Серии А. При этом клуб пропустил шесть мячей и смог забить целых 22 в ворота соперников.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» идут на 18-м месте, находясь в зоне вылета. «Фиорентина» смогла набрать 18 баллов при трех победах, девяти матчах вничью и 12 поражениях. Команда забила 27 мячей, а пропустила 38 в поединках чемпионата.

Последние матчи: в последнем поединке клуб поделил очки с «Торино», завершив встречу со счетом 2:2.

Ранее «Фиорентина» проиграла три матча к ряду: «Наполи» (1:2), «Комо» в Кубке Италии (1:3) и «Кальяри» в чемпионате (1:2).

Не сыграют: травмированы Альберт Гудмундссон и Тарик Лэмпти.

Состояние команды: «Фиорентина» в семи матчах смогла заработать всего одну победу. При этом в каждом из этих встреч команда пропускала.

Статистика для ставок

«Комо» забивает по сезону 1,5 мяча в среднем

«Фиорентина» пропустила десять мячей в последних пяти матчах

в последнем очном матче «Фиорентина» проиграла «Комо» со счетом 1:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: ожидаем, что в матче забитые голы будут только у одной из команд. Это основная ставка.

1.98 Обе команды не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Комо» — «Фиорентина» принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.98.

Прогноз: Сыграем на форе «Комо» в матче (-1).

2.22 Фора «Комо» (-1,5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Комо» — «Фиорентина» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Фора «Комо» (-1,5) в матче за 2.22.