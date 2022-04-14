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    «Барселона» проиграла «Айнтрахту» и вылетела из Лиги Европы

    «Барселона» — «Айнтрахт»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Барселона» потерпела домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 4-й минуте был назначен пенальти в ворота каталонцев — Гарсия в штрафной руками уложил Линдстрёма на газон после навеса справа.

    Филип Костич с «точки» мощно пробил под правую штангу, а тер Штеген прыгнул в противоположную сторону.

    На 37-й минуте Костич немного затянул и сам момент для удара упустил, но покатил мяч на Борре, который метров с 20 прекрасно пробил почти без вращения точно в левую девятку.

    А на 67-й минуте Камада отличной передачей нашёл слева Костича, тот вошёл в штрафную «Барсы» и из-под Деста пробил низом под дальнюю штангу — тер Штеген не дотянулся.

    На 90-й минуте «Барса» «размочила» счет. Серхио Бускетс красиво переправил мяч в сетку в прыжке после низкого навеса Френки де Йонга слева.

    На 9-й добавленной минуте в ворота «Айнтрахта» был назначен пенальти — Ндика сфолил в штрафной и получил вторую желтую карточку.

    Голкипер Кевин Трапп отразил удар в перекладину и мяч от нее отлетел в ворота.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Барселона — Айнтрахт Ф 1:3
    Голы: 0:1 Филип Костич (пенальти) (4'), 0:2 Рафаэль Сантос Борре (36'), 0:3 Филип Костич (67'), 1:3 Серхио Бускетс (90 + 1') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Серджино Дест, 61'), Рональд Араухо, Эрик Гарсия (Люк де Йонг, 70'), Жорди Альба, Педри (Френки де Йонг, 46'), Серхио Бускетс, Пабло Гавира, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг (Адама Траоре, 61'), Ферран Торрес (Мемфис Депай, 80') Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 90'), Даити Камада, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 80'), Филип Костич, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 80'), Кристиян Якич, Ансгар Кнауфф (Тимоти Чэндлер, 90'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Алмами Туре (Макото Хасебе, 90'), Кевин Трапп Предупреждения: Эрик Гарсия (3'), Кристиян Якич (24'), Пабло Гавира (28'), Айдин Хрустич (83'), Усман Дембеле (90 + 4'), Evan N'Dicka (90 + 5'), Ансгар Кнауфф (90 + 5'), Xavi Hernandez (90 + 6'), Evan N'Dicka (90 + 10')

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Айнтрахт» вышел в 1/2 финала, где сыграет с «Вест Хэмом».

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