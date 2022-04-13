«Ливерпуль» — «Бенфика»: счет 3:3, обзор голов

разошлись ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперники забили другу другу по три мяча.

В первом тайме команды забили по голу. У хозяев отметился Ибраима Конате, а позже у гости забил Гонсалу Рамуш.

Во втором тайме Роберто Фирмино сделал дубль. Однако «Бенфика» смогла спастись от поражения благодаря голам форвардов Романа Яремчука и Дарвина Нуньеса.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Ливерпуль — Бенфика 3:3 Голы: 1:0 Ибраима Конате (21'), 1:1 Гонсалу Рамуш (32'), 2:1 Роберто Фирмино (55'), 3:1 Роберто Фирмино (65'), 3:2 Роман Яремчук (73'), 3:3 Дарвин Нуньес (82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер (Тьяго Алькантара, 58'), Джордан Хендерсон (Фабиньо, 58'), Наби Кейта, Луис Диас (Садио Мане, 66'), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 90'), Диогу Жота (Мохамед Салах, 57') Бенфика: Дарвин Нуньес, Диогу Гонсалвеш (Роман Яремчук, 46'), Гонсалу Рамуш (Paulo Bernardo, 78'), Эвертон (Андре Алмейда, 90'), Адель Таарабт (Жоау Мариу, 66'), Юлиан Вайгль, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Жил Диаш, 90'), Одиссеас Влаходимос

«Ливерпуль» выиграл в общей сложности со счетом 6:4 и присоединился к «Манчестер Сити», «Реалу» и «Вильярреалу», которые прошли в полуфинал.