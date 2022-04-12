Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal

Нападающий «Реала»стал первым в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.

Он опережает польского форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который в прошлом году стал вторым, уступив Лионелю Месси.

В топ-10 также входят Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Стоит отметить, что топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.