ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на четвертом местеМаунт привел «Челси» в чувство и предупредил «Реал»
  • 20:26
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победителя не выявили
  • 18:32
    • Гилерме остался в запасе «Локо» на матч с «Ростовом»
  • 18:27
    • «Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча
  • 18:09
    • «Фиорентина» в результативном поединке переиграла «Наполи»
  • 18:30
    • «Бохум» и «Байер» завершили матч ничьей
    Все новости спорта

    «Ланс» в меньшинстве разгромил «Ниццу»

    «Ланс» — «Ницца»: счет матча 3:0. обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс Ницца
    В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ланс» одержал домашнюю победу над «Ниццей» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева уже на 17-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил малийский защитник Массадо Айдара.

    Тем не менее, на старте второго тайма «Ланс» повел в счете — голами отличились Арно Калимуендо и Шейк Умар Дукур.

    На 57-й минуте составы уравнялись — за два предупреждения с поля был удален Марио Лемина.

    На 67-й минуте Арно Калимуендо оформил дубль. Уже в компенсированное время в составе «Ниццы» был удален Данте Бонфим.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Ницца 3:0
    Голы: 1:0 Арно Калимуэндо Мюинга (51'), 2:0 Шейк Омар Траоре (55'), 3:0 Арно Калимуэндо Мюинга (67') Ланс: Жан-Луи Лека, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Пшемыслав Франковский, Шейк Омар Траоре, Секо Фофана (Патрик Берг, 83'), Массадио Айдара, Давид Кошта (Жонатан Клосс, 74'), Иньятиус Ганаго (Арно Калимуэндо Мюинга, 46'), Флорьян Сотока (Дейер Мачадо, 90') Ницца: Эванн Гессан, Анди Делорт, Амин Гуири (Кефрен Тюрам-Юльен, 68'), Марио Лемина, Пабло Росарио, Джастин Клюйверт (Калвин Стенгс, 68'), Мельвен Бар (Bilal Brahimi, 68'), Данте, Жан-Клер Тодибо (Флавьюс Данильюк, 81'), Юсеф Аталь (Джордан Лотомба, 45'), Вальтер Бенитес Предупреждения: Franck Haise (18'), Шейк Омар Траоре (31'), Эванн Гессан (38'), Амин Гуири (45 + 4'), Марио Лемина (50'), Марио Лемина (58'), Флорьян Сотока (66') Удаления: Массадио Айдара (17'), Данте (90 + 1')

    «Ланс» с 47 очками поднялся на 8-е место в таблице Лиги 1, а «Ницца» с 51 очками идет 5-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» потеряет очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Снова будет голевой бартер?
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» взять реванш у «Хоффенхайма»?
  • «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тсонга — Чилич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры