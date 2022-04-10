«Ланс» — «Ницца»: счет матча 3:0. обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Хозяева уже на 17-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил малийский защитник Массадо Айдара.

Тем не менее, на старте второго тайма «Ланс» повел в счете — голами отличились Арно Калимуендо и Шейк Умар Дукур.

На 57-й минуте составы уравнялись — за два предупреждения с поля был удален Марио Лемина.

На 67-й минуте Арно Калимуендо оформил дубль. Уже в компенсированное время в составе «Ниццы» был удален Данте Бонфим.

Футбол. Франция. Лига 1 Ланс — Ницца 3:0 Голы: 1:0 Арно Калимуэндо Мюинга (51'), 2:0 Шейк Омар Траоре (55'), 3:0 Арно Калимуэндо Мюинга (67') Ланс: Жан-Луи Лека, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Пшемыслав Франковский, Шейк Омар Траоре, Секо Фофана (Патрик Берг, 83'), Массадио Айдара, Давид Кошта (Жонатан Клосс, 74'), Иньятиус Ганаго (Арно Калимуэндо Мюинга, 46'), Флорьян Сотока (Дейер Мачадо, 90') Ницца: Эванн Гессан, Анди Делорт, Амин Гуири (Кефрен Тюрам-Юльен, 68'), Марио Лемина, Пабло Росарио, Джастин Клюйверт (Калвин Стенгс, 68'), Мельвен Бар (Bilal Brahimi, 68'), Данте, Жан-Клер Тодибо (Флавьюс Данильюк, 81'), Юсеф Аталь (Джордан Лотомба, 45'), Вальтер Бенитес Предупреждения: Franck Haise (18'), Шейк Омар Траоре (31'), Эванн Гессан (38'), Амин Гуири (45 + 4'), Марио Лемина (50'), Марио Лемина (58'), Флорьян Сотока (66') Удаления: Массадио Айдара (17'), Данте (90 + 1')

«Ланс» с 47 очками поднялся на 8-е место в таблице Лиги 1, а «Ницца» с 51 очками идет 5-й.