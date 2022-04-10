Анчелотти: «Реал» приблизился к титулу и находится в хорошей форме

Главный тренер «Реала»высказался после победы над «Хетафе» (2:0) в 31-м туре Примеры.

«Играть стало проще, когда мы сделали счет 2:0. Марсело провел хороший матч как в атаке, так и в защите.

Мы приблизились к титулу, находимся в хорошей форме, но ничего еще не решено. Надо продолжать бороться, тем более впереди два выездных матча.

Фанаты очень важны для нас. Они сыграли важную роль во время матча с "ПСЖ". Они освистали Бэйла, но он профессионал и может выходить на поле, когда здоров.

Матч с "Челси" будет сложным, нам нужно подготовиться к нему так, словно у нас нет никакого преимущества», — сказал Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» идет на первой позиции, набрав 72 очка. «Севилья» отстает теперь на 12 пунктов.«Хетафе» остался с 32 баллами. Он занимает 14 строчку.