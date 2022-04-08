Гасперини: В целом «Аталанта» более опасно атаковала, жаль, что не победила

Джан-Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«В целом мы более опасно атаковали, жаль, что не победили. У нас было ощущение, что мы можем выиграть матч. Мы начнём следующую игру при счёте 1:1, это уже неплохой результат. Уверен, мы ещё скажем своё слово.
В текущем сезоне происходит что-то невероятное — мы просто теряем концентрацию. Важно, что травма Сапаты зажила. Он проделал большую работу, как и его физиотерапевт, и скоро сможет играть», — цитирует тренера Sky Sport Italia.
Ответная встреча пройдет 14 апреля в Бергамо.