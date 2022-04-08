Гасперини: В целом «Аталанта» более опасно атаковала, жаль, что не победила

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В целом мы более опасно атаковали, жаль, что не победили. У нас было ощущение, что мы можем выиграть матч. Мы начнём следующую игру при счёте 1:1, это уже неплохой результат. Уверен, мы ещё скажем своё слово.

В текущем сезоне происходит что-то невероятное — мы просто теряем концентрацию. Важно, что травма Сапаты зажила. Он проделал большую работу, как и его физиотерапевт, и скоро сможет играть», — цитирует тренера Sky Sport Italia.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Бергамо.