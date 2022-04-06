Полузащитник «Айнтрахта»: Не сомневаемся, что способны добиться положительного результата в матче с «Барсой»

Полузащитник «Айнтрахта»высказал мнение о противостоянии св 1/4 финала Лиги Европы.

«Когда я выступал за юношескую команду "Гамба Осака", то всегда смотрел матчи "Барселоны".

Раз в год мы ездили в Испанию, где играли против "Барсы". Я оттачивал свой стиль игры, наблюдая за Андресом Иниестой и Хави Эрнандесом.

Когда на жеребьевке достали шар с нашей командой, все мечтали о встрече с "Барселоной". К счастью для нас, так и получилось.

В начале сезона у "Барсы" были проблемы. Но сейчас, кажется, все наладилось, и наш соперник снова играет в своем фирменном стиле.

Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. "Айнтрахт" каждый год играет против "Баварии" и выигрывает как минимум один матч.

Так что мы не сомневаемся, что способны добиться положительного результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.