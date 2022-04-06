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    Полузащитник «Айнтрахта»: Не сомневаемся, что способны добиться положительного результата в матче с «Барсой»

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    Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада высказал мнение о противостоянии с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Даити Камада
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    Даити Камада

    «Когда я выступал за юношескую команду "Гамба Осака", то всегда смотрел матчи "Барселоны".

    Раз в год мы ездили в Испанию, где играли против "Барсы". Я оттачивал свой стиль игры, наблюдая за Андресом Иниестой и Хави Эрнандесом.

    Когда на жеребьевке достали шар с нашей командой, все мечтали о встрече с "Барселоной". К счастью для нас, так и получилось.

    В начале сезона у "Барсы" были проблемы. Но сейчас, кажется, все наладилось, и наш соперник снова играет в своем фирменном стиле.

    Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. "Айнтрахт" каждый год играет против "Баварии" и выигрывает как минимум один матч.

    Так что мы не сомневаемся, что способны добиться положительного результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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