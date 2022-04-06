«Реал» планирует отдать Азара в аренду

По информации AS, «Реал» готов рассмотреть предложение по аренде Азара.
В «Королевском клубе» считают, что удачное выступление бельгийского футболиста за другой клуб увеличит шансы продать его по более выгодной цене в 2023 году.
В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Действующий контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, помимо Азара, «Реал», по данным испанских СМИ, могут покинуть Марсело, Гарета Бейла, Иско, Дани Себальоса, Луку Йовича и Мариано.
Ранее сообщалось, что Азар хочет остаться в «Реале» до конца контракта.