Азар хочет остаться в «Реале» до конца контракта

Полузащитник мадридского «Реала»рассчитывает остаться в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в «Королевском клубе» не рассчитывают на Азара. Бельгиец попал в список игроков, которых «Реал» планирует продать.

По информации авторитетного испанского издания Marca, Азар хочет играть за «Реал» до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, помимо Азара, «Реал», по данным испанских СМИ, могут покинуть Марсело, Гарета Бейла, Иско, Дани Себальоса, Луку Йовича и Мариано.