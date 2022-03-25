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    Азар хочет остаться в «Реале» до конца контракта

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассчитывает остаться в команде на следующий сезон.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Ранее сообщалось, что в «Королевском клубе» не рассчитывают на Азара. Бельгиец попал в список игроков, которых «Реал» планирует продать.

    По информации авторитетного испанского издания Marca, Азар хочет играть за «Реал» до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

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    • В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Напомним, помимо Азара, «Реал», по данным испанских СМИ, могут покинуть Марсело, Гарета Бейла, Иско, Дани Себальоса, Луку Йовича и Мариано.

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