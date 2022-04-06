Эмери: Финал еще очень далеко, я думаю только о матче с «Баварией»

Главный тренер «Вильяреала»в преддверии матча сзаявил, что пока не думает о возможном финале Лиги чемпионов.

«Даже не знаю, где он будет сыгран в этом году, в каком городе. И я не знал в прошлом сезоне, какой город примет решающий матч Лиги Европы.

Дело в том, что финалы еще очень, очень далеко. Сперва нужно обыграть того соперника, с которым встречаешься в данный момент.

Сейчас нам противостоит "Бавария". Я знаю, когда мы играем против нее дома и когда состоится поединок в Мюнхене. Пока ни о чем другом больше не думаю», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.