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    Эмери: Финал еще очень далеко, я думаю только о матче с «Баварией»

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    Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери в преддверии матча с «Баварией» заявил, что пока не думает о возможном финале Лиги чемпионов.

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    «Даже не знаю, где он будет сыгран в этом году, в каком городе. И я не знал в прошлом сезоне, какой город примет решающий матч Лиги Европы.

    Дело в том, что финалы еще очень, очень далеко. Сперва нужно обыграть того соперника, с которым встречаешься в данный момент.

    Сейчас нам противостоит "Бавария". Я знаю, когда мы играем против нее дома и когда состоится поединок в Мюнхене. Пока ни о чем другом больше не думаю», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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