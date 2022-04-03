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    «Наполи» разгромил «Аталанту» на выезде

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    «Аталанта» на своём поле сыграла против «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.

    Лоренцо Инсинье
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    Лоренцо Инсинье

    На 12-й минуте поединка арбитр матча назначит 11-метровый в ворота «Аталанты» его смог реализовать Лоренцо Инсинье сделав счёт 1:0. На 37-й минуте поединка Маттео Палитано удвоил преимущество забив в нижний угол ворот — 0:2. Мартен Де Рон смог отправить мяч под перекладину на 58-й минуте и предал надежду «Аталанте» — 1:2.

    Но на 81-й минуте поединка Элмас реализовал свой удар по центру ворот и сделал счёт 1:3.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Наполи 1:3
    Голы: 0:1 Лоренцо Инсинье (пенальти) (14'), 0:2 Маттео Политано (37'), 1:2 Мартен де Рон (58'), 1:3 Элиф Элмас (81') Аталанта: Хуан Муссо, Джорджио Скальвини, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити (Йоаким Мехле, 63'), Ханс Хатебур (Жереми Бога, 46'), Мартен де Рон, Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 83'), Давиде Дзаппакоста, Теун Коопмейнерс, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 46'), Луис Мурьель (Moustapha Cisse, 83') Наполи: Лоренцо Инсинье (Ирвин Лосано, 70'), Дрис Мертенс (Кевин Малку, 88'), Маттео Политано (Элиф Элмас, 59'), Пётр Зелиньски (Фабиан, 70'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Мариу Руй, Жуан Жесус, Калиду Кулибали, Алессандро Дзаноли, Давид Оспина Предупреждения: Хосе Луис Паломино (35'), Жуан Жесус (67'), Давид Оспина (77'), Андре Франк Замбо Ангисса (85'), Мартен де Рон (86')

    «Наполи» занимает вторую строчку турнирной таблицы Серии А набрав 66 очков, а «Аталанта» разместилась на 7-м месте с 51 баллом в активе.

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