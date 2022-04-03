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    Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

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    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет на своём поле «Эмполи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Лука Массими.

    Команды объявили стартовые составы на матч. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт игру на скамейке запасных.

    «Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.

    «Эмполи»: Викарио, Кэкачей, Луперто, Тонелли, Стоянович, Бандинелли, Штулац, Журовский, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.

    «Фиорентина» набрала 47 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (33) — на 12-м месте.

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