Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Лука Массими.
Команды объявили стартовые составы на матч. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт игру на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Торрейра, Кастровилли, Сапонара, Кабрал, Гонсалес.
«Эмполи»: Викарио, Кэкачей, Луперто, Тонелли, Стоянович, Бандинелли, Штулац, Журовский, Хендерсон, Пинамонти, Ди Франческо.
«Фиорентина» набрала 47 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» (33) — на 12-м месте.