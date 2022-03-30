Романцев об отказе Польши играть с Россией: Смахивает на картежное шулерство в электричках

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что его разочаровало нежелание сборнойиграть св стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

«Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг.

Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путевки на чемпионат мира. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, "проскочить на дурака"? Значит, просто боялись.

Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовским больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картежное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».