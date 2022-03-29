В РФС рассказали о возможных товарищеских матчах сборной России

Директор РФСсообщил, что сборнаяможет провести товарищеские матчи с Китаем, Ираном и КНДР.

УЕФА и ФИФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

«Ждем от УЕФА отсечек для участия в официальных международных турнирах. Сейчас наши сборные, к сожалению, не участвуют, но в сентябре команда 2004 года рождения должна сыграть в первом отборочном раунде, потом должен сыграть 2006 год, сборная девочек.

Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или, наоборот, будем ждать отсечку для национальной сборной, чтобы все команды получили возможность участвовать.

Мы получили приглашение на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для участия юношеских сборных. Понимаем, что это общая рассылка, но они не исключают наши мужские и женские сборные команды от того, чтобы мы участвовали.

Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными. Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов», — приводит слова Лексакова «Р-Спорт».