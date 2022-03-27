Карпин об отстранении сборной России: Нас должны вернуть, но на 100% никто не может быть уверен

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над молодежной командой (1:0) в рамках товарищеского матча.

УЕФА и ФИФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

«Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Как формировался состав? Жребий тянули. Если серьезно, никак не формировался.

Молодежка очень добротно смотрелась, неплохо. Всех этих футболистов знаем, эффекта вау не было. Всем сказал спасибо за сбор, что дай бог еще увидимся.

С Дюковым общался после игры. Посмотрим, что будет дальше, каждый день все меняется. Я услышал от него то же самое, что нас должны вернуть, но на 100% никто не может быть уверен.

Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.

Итог сбора? Хорошо, что был контакт, что вместе поработали. Не раздражает ли, что в режиме ожидания? Ну, а какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь, я не хочу.

Мои высказывания про слова Медведева? Каждый отстаивает свою позицию, смотрит в свое болото. Как и "Спартак", как и ЦСКА, как и все остальные», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».