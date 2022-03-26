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    Гол Тюкавина принес сборной России победу над молодежкой

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    Cборная России провела тренировочный спарринг с молодежной национальной командой России (1:0) на тренировочном сборе в Новогорске.

    Сборная России
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    Сборная России

    Автором единственного мяча стал Константин Тюкавин на 26-й минуте, который поразил ворота соперника ударом пяткой.

    В конце первой половины встречи повреждение получил полузащитник Дмитрий Баринов.

    Команда Валерия Карпина провела игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

    Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

    Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

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