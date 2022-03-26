Гол Тюкавина принес сборной России победу над молодежкой

Сборная России Фото: globallookpress.com
Автором единственного мяча стал Константин Тюкавин на 26-й минуте, который поразил ворота соперника ударом пяткой.
В конце первой половины встречи повреждение получил полузащитник Дмитрий Баринов.
Команда Валерия Карпина провела игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.
Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.
Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.