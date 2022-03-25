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    Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом

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    Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно, сообщает HITC.

    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл

    По информации источника, в феврале футболист подписал со «шпорами» предварительное соглашение.

    Контракт 32-летнего Бэйла с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В действующей кампании валлийский форвард забил один гол в четырёх матчах испанской Ла Лиги.

    Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу.

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