Березуцкий и Шварц — претенденты на звание лучшему тренеру февраля и марта в РПЛ

Российская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам февраля и марта.

В список вошли главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Сандро Шварц из московского «Динамо», наставник «Сочи» Владимир Федотов, Алексей Березуцкий из ЦСКА, а также исполняющий обязанности тренера «Краснодара» Александр Сторожук, сообщает пресс-служба лиги.

ЦСКА под руководством Березуцкого набрал в четыре матчах 12 очков.

«Краснодар» в трех матчах после ухода всех легионеров сумел набрать семь очков.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 22-х туров. «Динамо» находится на второй строчке, а ЦСКА — на третьей.