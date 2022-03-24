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    Березуцкий и Шварц — претенденты на звание лучшему тренеру февраля и марта в РПЛ

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    Российская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам февраля и марта.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    В список вошли главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Сандро Шварц из московского «Динамо», наставник «Сочи» Владимир Федотов, Алексей Березуцкий из ЦСКА, а также исполняющий обязанности тренера «Краснодара» Александр Сторожук, сообщает пресс-служба лиги.

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    • ЦСКА под руководством Березуцкого набрал в четыре матчах 12 очков.

    «Краснодар» в трех матчах после ухода всех легионеров сумел набрать семь очков.

    Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 22-х туров. «Динамо» находится на второй строчке, а ЦСКА — на третьей.

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