Эриксен заразился коронавирусом

Полузащитник «Брентфорда», скорее всего, не сможет сыграть за сборнуюв ближайших товарищеских матчах против Нидерландов и Сербии.

Перед поездкой в расположение национальной команды Эриксен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Дании.

При этом отмечается, что футболист, возможно, присоединится к тренировочному лагерю в течение недели перед двумя товарищескими матчами.

Сборная Дании 26 марта сыграет в Амстердаме с Нидерландами, а 29-го встретится в Копенгагене с сербами.

Напомним, Эриксен был вызван в сборную впервые после сердечного приступа в матче против Финляндии на Евро-2020.