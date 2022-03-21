Эриксен заразился коронавирусом

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
Перед поездкой в расположение национальной команды Эриксен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Дании.
При этом отмечается, что футболист, возможно, присоединится к тренировочному лагерю в течение недели перед двумя товарищескими матчами.
Сборная Дании 26 марта сыграет в Амстердаме с Нидерландами, а 29-го встретится в Копенгагене с сербами.
Напомним, Эриксен был вызван в сборную впервые после сердечного приступа в матче против Финляндии на Евро-2020.