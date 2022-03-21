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    Эриксен заразился коронавирусом

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    Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, скорее всего, не сможет сыграть за сборную Дании в ближайших товарищеских матчах против Нидерландов и Сербии.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Перед поездкой в расположение национальной команды Эриксен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Дании.

    При этом отмечается, что футболист, возможно, присоединится к тренировочному лагерю в течение недели перед двумя товарищескими матчами.

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    • Сборная Дании 26 марта сыграет в Амстердаме с Нидерландами, а 29-го встретится в Копенгагене с сербами.

    Напомним, Эриксен был вызван в сборную впервые после сердечного приступа в матче против Финляндии на Евро-2020.

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